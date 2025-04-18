Троксерутин (Troxerutinum)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
112,41
Економія при броні: -3,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
127,17
Економія при броні: -4,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
126,16
Економія при броні: -4,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
113,14
Економія при броні: -4,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
114,03
Економія при броні: -5,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
127,09
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
127,85
Економія при броні: -5,97 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
108,97
Економія при броні: -4,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
117,20
Економія при броні: -6,54 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
130,51
Економія при броні: -8,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 16:30
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
2.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
130,19
Економія при броні: -7,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
117,37
Економія при броні: -6,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
115,73
Економія при броні: -7,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
114,35
Економія при броні: -5,99 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
110,75
Економія при броні: -6,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
108,39
Економія при броні: -8,04 грн