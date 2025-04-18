Троксерутин (Troxerutinum)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 339 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
128,57
Економія при броні: -6,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
114,18
Економія при броні: -14,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
126,97
Економія при броні: -5,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
127,05
Економія при броні: -5,24 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
112,00
Економія при броні: -3,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
111,92
Економія при броні: -10,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
112,78
Економія при броні: -6,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
108,36
Економія при броні: -6,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн