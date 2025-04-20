Троксерутин (Troxerutinum)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
110,45
Економія при броні: -15,58 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
107,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
112,11
Економія при броні: -5,57 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
109,71
Економія при броні: -14,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
110,26
Економія при броні: -3,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
112,14
Економія при броні: -5,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
112,46
Економія при броні: -5,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
130,83
Економія при броні: -8,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
129,10
Економія при броні: -7,07 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
130,89
Економія при броні: -8,29 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
107,00
Економія при броні: -12,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
108,38
Економія при броні: -13,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
111,62
Економія при броні: -16,79 грн