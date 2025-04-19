Троксерутин (Troxerutinum)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
111,80
Економія при броні: -31,70 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
112,33
Економія при броні: -5,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
113,69
Економія при броні: -7,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
111,08
Економія при броні: -22,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
110,89
Економія при броні: -14,04 грн