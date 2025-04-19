Троксерутин (Troxerutinum)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 173 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
117,89
Економія при броні: -4,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
119,56
Економія при броні: -6,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
111,35
Економія при броні: -7,52 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
134,00
Економія при броні: -28,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
114,28
Економія при броні: -7,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
113,31
Економія при броні: -6,12 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
110,44
Економія при броні: -10,53 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
110,54
Економія при броні: -7,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
115,31
Економія при броні: -11,82 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
110,19
Економія при броні: -3,29 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
108,86
Економія при броні: -9,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
109,99
Економія при броні: -10,29 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
128,19
Економія при броні: -5,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
127,67
Економія при броні: -5,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
115,40
Економія при броні: -13,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
110,24
Економія при броні: -8,06 грн