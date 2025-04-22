Троксерутин (Troxerutinum)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
114,58
Економія при броні: -21,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
129,69
Економія при броні: -7,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
110,24
Економія при броні: -16,83 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
111,13
Економія при броні: -17,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
129,75
Економія при броні: -7,55 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
126,97
Економія при броні: -4,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
116,20
Економія при броні: -6,47 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн