Фармакодинаміка.

Фармакологічна активність лікарського засобу визначається біологічно активними речовинами з лікарських рослин, які за властивостями можна поєднати у групи: протизапальні (аїр, оман, липа, ромашка, бузина, нагідки, шавлія, солодка); відхаркувальні (алтея, бузина, солодка, оман, чебрець повзучий); спазмолітичні (аїр, м’ята перцева, чебрець повзучий, нагідки, ромашка); антисептичні (аїр, бузина, шавлія, нагідки, м’ята перцева, ромашка, оман, чебрець повзучий); для покращення регенерації тканин та слизових оболонок (алтея, липа, кропива) та які містять вітаміни (кропива, солодка, оман).

Препарат має відхаркувальну дію. Стимулює серозні клітини залоз слизової оболонки бронхів, збільшуючи кількість слизового секрету, завдяки чому змінюється співвідношення слизового і серозного компонентів мокротиння. Полегшує відхаркування мокротиння завдяки збільшенню кількості бронхіального секрету та зменшенню його в’язкості. Препарат має протизапальну дію, запобігає розвитку набряку легеневої тканини; виявляє антиоксидантну, спазмолітичну дію. Також препарат сприятливо впливає на загальний стан організму під час захворювання.