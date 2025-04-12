Бронхофіт (Bronchophyt)
Бронхофіт інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 мл препарату містить настойку складну із суміші лікарської рослинної сировини БРОНХОФІТ (аїру коренів (Calami radix) 9 мг, алтеї коренів (Althaeae radix) 9 мг, липи квіток (Tiliae flos) 9 мг, нагідок квіток (Calendulae flos) 9 мг, солодки коренів (Liquiritiae radix) 9 мг, шавлії лікарської листя (Salviae officinalis folium) 9 мг, бузини квіток (Sambuci flos) 8 мг, кропиви листя (Urticae folium) 8 мг, м’яти перцевої листя (Menthae piperitae folium) 8 мг, чебрецю повзучого трави (Serpylli herba) 8 мг, оману коренів (Inulae helenii radix) 7 мг, ромашки квіток (Matricariae flos) 7 мг) (1:10) (екстрагент — етанол 40%).
Лікарська форма
Настойка складна.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина від жовто-коричневого до червоно-коричневого кольору, зі специфічним запахом. Допускається наявність осаду.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби.
Код АТХ R05C A.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Фармакологічна активність лікарського засобу визначається біологічно активними речовинами з лікарських рослин, які за властивостями можна поєднати у групи: протизапальні (аїр, оман, липа, ромашка, бузина, нагідки, шавлія, солодка); відхаркувальні (алтея, бузина, солодка, оман, чебрець повзучий); спазмолітичні (аїр, м’ята перцева, чебрець повзучий, нагідки, ромашка); антисептичні (аїр, бузина, шавлія, нагідки, м’ята перцева, ромашка, оман, чебрець повзучий); для покращення регенерації тканин та слизових оболонок (алтея, липа, кропива) та які містять вітаміни (кропива, солодка, оман).
Препарат має відхаркувальну дію. Стимулює серозні клітини залоз слизової оболонки бронхів, збільшуючи кількість слизового секрету, завдяки чому змінюється співвідношення слизового і серозного компонентів мокротиння. Полегшує відхаркування мокротиння завдяки збільшенню кількості бронхіального секрету та зменшенню його в’язкості. Препарат має протизапальну дію, запобігає розвитку набряку легеневої тканини; виявляє антиоксидантну, спазмолітичну дію. Також препарат сприятливо впливає на загальний стан організму під час захворювання.
Показання
Гострі та хронічні запальні захворювання дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем з утворенням в’язкого мокротиння: гострий та хронічний бронхіт (у тому числі з бронхообструктивним компонентом), бронхоектатична хвороба, пневмонія.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату або до інших рослин родини губоцвітих (Lamiaceae), а також алергія на селеру та пилок берези (можлива перехресна реакція). Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, гостра та хронічна ниркова недостатність, гостра та хронічна печінкова недостатність, цироз печінки, холестатичні розлади, гіпокаліємія, артеріальна гіпертензія ІІІ ступеня, тяжкі захворювання серцево-судинної системи. Кровотечі, спричинені кістою, поліпами та іншими пухлинами матки та її придатків. Алкоголізм в анамнезі. Одночасне застосування препаратів, що містять спирт етиловий; нейролептиків, транквілізаторів; вживання алкоголю.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Препарат не слід застосовувати разом з лікарськими засобами, що пригнічують кашель, у зв’язку з можливим скупченням мокротиння у дихальних шляхах.
При тривалому застосуванні одночасно з серцевими глікозидами, адренокортикостероїдами, антиаритмічними препаратами (хінідин), проносними засобами, тіазидними та петльовими діуретиками можливе порушення водно-електролітного балансу та посилення гіпокаліємії.
Препарат може посилювати дію снодійних засобів, транквілізаторів.
Особливості застосування
Якщо протягом одного тижня прийому препарату симптоматика зберігається або під час лікування відзначається погіршення симптомів захворювання та/або з’являються задишка, підвищення температури тіла, гнійне мокротиння, необхідно проконсультуватися з лікарем.
Слід з обережністю застосовувати при підвищеному згортанні крові, а також хворим на бронхіальну астму і спазмофілію.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Лікарський засіб протипоказаний у період вагітності. При необхідності застосування препарату слід припинити годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
У період застосування препарату слід утримуватися від потенційно небезпечних видів діяльності, що потребують підвищеної уваги та швидкості психомоторних реакцій (керування транспортними засобами та робота зі складними механізмами).
Спосіб застосування та дози
БРОНХОФІТ слід застосовувати дорослим при гострій формі захворювання всередину, по 2 чайні ложки (10 мл) 2 рази на добу, за 30 хвилин до або через 1 годину після їди. Після зменшення виразності процесу рекомендується застосовувати препарат по 5 мл (1 чайна ложка) 3 рази на добу за 30 хвилин до або через 1 годину після їди. Препарат бажано застосовувати у теплому вигляді (5–10 мл на пів склянки (120 мл) теплої води). Максимальна добова доза — 40 мл.
Тривалість застосування визначає лікар індивідуально. Зазвичай курс лікування становить 7–14 днів.
Діти
Препарат протипоказаний дітям.
Передозування
Передозування супроводжується гострим алкогольним отруєнням, симптоми якого аналогічні симптомам отруєння етиловим спиртом. При концентрації спирту в крові 3–4 г/л (300–400 мг/%) розвивається виражена інтоксикація.
Лікування: промивання шлунка, симптоматична терапія.
Також можливе виникнення диспептичних симптомів, підвищення артеріального тиску, болю в ділянці серця та посилення проявів побічних реакцій.
Термін придатності
2 роки.
Не застосовувати після завершення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 100 мл у банках № 1; по 100 мл у флаконах № 1.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕЙМ».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61091, Харківська обл., м. Харків, вул. Харківських дивізій, 20 літ. «А-5».