Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
108,60
Економія при броні: -17,70 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -20,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,88
Економія при броні: -14,02 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
122,97
Економія при броні: -12,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
89,00
Економія при броні: -4,00 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
114,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
101,97
Економія при броні: -7,01 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
125,21
Економія при броні: -10,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,22
Економія при броні: -13,86 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
122,15
Економія при броні: -11,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,82
Економія при броні: -8,20 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,61
Економія при броні: -10,31 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
108,60
Економія при броні: -17,70 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,98
Економія при броні: -9,68 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
122,99
Економія при броні: -12,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
100,35
Економія при броні: -12,73 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
138,32
Економія при броні: -8,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
106,60
Економія при броні: -15,70 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
100,23
Економія при броні: -12,31 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
138,43
Економія при броні: -8,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,44
Економія при броні: -11,82 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
137,07
Економія при броні: -7,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
109,10
Економія при броні: -18,20 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн