Київ (адресу не вказано)
Доступно в 925 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
108,60
Економія при броні: -12,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
106,60
Економія при броні: -10,50 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
134,60
Економія при броні: -15,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
130,10
Економія при броні: -36,63 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
119,67
Економія при броні: -4,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
120,40
Економія при броні: -25,85 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
144,00
Економія при броні: -30,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,61
Економія при броні: -11,32 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
125,35
Економія при броні: -7,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
120,40
Економія при броні: -25,85 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
118,83
Економія при броні: -4,32 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,84
Економія при броні: -10,97 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
132,21
Економія при броні: -6,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
106,60
Економія при броні: -10,50 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм