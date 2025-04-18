Харків (адресу не вказано)
Доступно в 418 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,88
Економія при броні: -10,42 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
122,58
Економія при броні: -4,11 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,39
Економія при броні: -8,47 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
135,51
Економія при броні: -5,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
108,60
Економія при броні: -11,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
106,60
Економія при броні: -9,90 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
106,60
Економія при броні: -9,90 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,06
Економія при броні: -7,97 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
121,18
Економія при броні: -8,03 грн