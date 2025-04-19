Львів (адресу не вказано)
Доступно в 205 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,18
Економія при броні: -12,48 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
138,84
Економія при броні: -8,45 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
108,60
Економія при броні: -16,60 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
108,60
Економія при броні: -16,60 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
108,60
Економія при броні: -16,60 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,88
Економія при броні: -10,52 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
101,86
Економія при броні: -12,31 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
122,89
Економія при броні: -11,26 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
108,60
Економія при броні: -16,60 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -21,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
108,60
Економія при броні: -16,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
108,60
Економія при броні: -16,60 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
106,60
Економія при броні: -14,60 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -21,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм