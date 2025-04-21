Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
110,42
Економія при броні: -5,21 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
122,69
Економія при броні: -11,06 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
106,60
Економія при броні: -12,00 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,47
Економія при броні: -3,84 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
135,22
Економія при броні: -5,28 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
108,60
Економія при броні: -14,00 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50
Економія при броні: -16,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
100,14
Економія при броні: -12,92 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
124,53
Економія при броні: -9,27 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
101,23
Економія при броні: -9,10 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
122,13
Економія при броні: -6,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
108,60
Економія при броні: -14,00 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50
Економія при броні: -16,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
108,60
Економія при броні: -14,00 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50
Економія при броні: -16,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
106,60
Економія при броні: -12,00 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50
Економія при броні: -16,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
100,40
Економія при броні: -11,80 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
124,86
Економія при броні: -17,11 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,76
Економія при броні: -12,32 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
127,83
Економія при броні: -7,38 грн