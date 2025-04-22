Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
106,60
Економія при броні: -10,60 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
106,06
Економія при броні: -3,18 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
129,23
Економія при броні: -3,88 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
106,60
Економія при броні: -10,60 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -12,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
106,50
Економія при броні: -10,50 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,82
Економія при броні: -9,41 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
124,14
Економія при броні: -16,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
106,60
Економія при броні: -10,60 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
100,79
Економія при броні: -6,15 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
137,93
Економія при броні: -8,42 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
106,60
Економія при броні: -10,60 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,69
Економія при броні: -8,30 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
122,73
Економія при броні: -14,98 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
106,50
Економія при броні: -10,50 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,09
Економія при броні: -6,68 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
122,90
Економія при броні: -9,15 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,49
Економія при броні: -9,10 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
137,50
Економія при броні: -7,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
106,60
Економія при броні: -10,60 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн