Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 214 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,00
Економія при броні: -12,00 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,00
Економія при броні: -14,00 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
122,41
Економія при броні: -19,41 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,01
Економія при броні: -8,61 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
121,78
Економія при броні: -8,56 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,32
Економія при броні: -4,63 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
106,60
Економія при броні: -13,20 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
93,00
Економія при броні: -12,00 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
114,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
89,00
Економія при броні: -4,00 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
109,10
Економія при броні: -15,70 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,01
Економія при броні: -3,18 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
121,78
Економія при броні: -4,92 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
106,60
Економія при броні: -13,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,53
Економія при броні: -12,19 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,40
Економія при броні: -9,60 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
121,13
Економія при броні: -10,02 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,50
Економія при броні: -7,11 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн