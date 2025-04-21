Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,92
Економія при броні: -8,43 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
125,21
Економія при броні: -14,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
108,60
Економія при броні: -11,80 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
101,76
Економія при броні: -11,22 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
124,96
Економія при броні: -14,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
108,60
Економія при броні: -11,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
108,60
Економія при броні: -11,80 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
108,60
Економія при броні: -11,80 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,78
Економія при броні: -9,42 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
121,60
Економія при броні: -13,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,28
Економія при броні: -8,92 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
109,10
Економія при броні: -12,30 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
108,60
Економія при броні: -11,80 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,53
Економія при броні: -10,20 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
122,53
Економія при броні: -10,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
100,00
Економія при броні: -9,32 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
106,50
Економія при броні: -9,70 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
101,19
Економія при броні: -11,26 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
124,26
Економія при броні: -13,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Бронхофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,90
Економія при броні: -9,97 грн
Бронхофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
126,46
Економія при броні: -15,25 грн