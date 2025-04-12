Застосовувати дорослим і дітям зовнішньо, місцево.

Дерматити різного походження, пухирчастий (герпес) і оперізувальний лишай. Мазь наносити тонким шаром, злегка втираючи, на уражену ділянку шкіри 2–4 рази на добу, бажано з моменту появи перших ознак захворювання. Тривалість курсу лікування — 5–14 днів.

Псоріаз. Мазь наносити на уражену ділянку шкіри під восковий папір 1–2 рази на добу. Курс лікування — 10–30 днів і більше, особливо у разі великобляшкових форм.

Залежно від результатів терапії та у випадках рецидивів курс лікування препаратом можна повторювати 2–3 і більше разів.