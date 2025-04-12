Фладекс (Fladex)
Фладекс інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 г мазі містить фладексану у перерахуванні на вміст суми флавоноїдів 30% 20 мг;
допоміжні речовини: парафін білий м'який, пропіленгліколь, кислота стеаринова, емульгатор № 1, метилпарабен (Е 218), пропілпарабен (Е 216), вода очищена.
Лікарська форма
Мазь.
Основні фізико-хімічні властивості: мазь від світло-коричневого до темно-коричневого кольору зі специфічним запахом.
Фармакотерапевтична група
Дерматологічні засоби. Код АТХ D11A X.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Лікарський засіб рослинного походження, містить фладексан — екстракт трави десмодіуму канадського родини бобових.
Препарат проявляє місцеву протизапальну, знеболювальну та протисвербіжну дію, має антиалергічні та десенсибілізуючі властивості, проявляє противірусну активність відносно вірусів лишаю пухирчастого (герпесу звичайного) і оперізувального — Herpes simplex i Herpes zoster, а також стимулює репаративні процеси у шкірі.
Фармакокінетика.
При нанесенні на шкіру компоненти мазі не виявляються у сироватці крові.
Показання
Місцеве лікування усіх форм і стадій псоріазу, алергічного, атопічного (особливо у підгострий період і у період згасання процесу), періорального та себорейного дерматитів, нейродерміту, фотодерматозів, токсидермій, а також лишаю пухирчастого (герпесу) різної локалізації (губної, щічної, носової, вушної, генітальної) та оперізувального лишаю.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Дані відсутні.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Лікування препаратом не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Застосовувати дорослим і дітям зовнішньо, місцево.
Дерматити різного походження, пухирчастий (герпес) і оперізувальний лишай. Мазь наносити тонким шаром, злегка втираючи, на уражену ділянку шкіри 2–4 рази на добу, бажано з моменту появи перших ознак захворювання. Тривалість курсу лікування — 5–14 днів.
Псоріаз. Мазь наносити на уражену ділянку шкіри під восковий папір 1–2 рази на добу. Курс лікування — 10–30 днів і більше, особливо у разі великобляшкових форм.
Залежно від результатів терапії та у випадках рецидивів курс лікування препаратом можна повторювати 2–3 і більше разів.
Діти
Препарат можна застосовувати дітям.
Передозування
Випадки передозування не описані.
Побічні реакції
У деяких випадках можлива поява печіння, яке зникає після тимчасового припинення застосування препарату. В осіб із підвищеною чутливістю до компонентів препарату можливі алергічні реакції (можливо, уповільнені, у зв'язку з наявністю у складі препарату метилпарабену (Е 218) і пропілпарабену (Е 216)). Пропіленгліколь може спричинити подразнення шкіри.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2 °С до 8 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 10 г або 15 г у тубі в коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22.