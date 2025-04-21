Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
148,00
Економія при броні: -7,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Пирогова, 111
4.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
166,90
Економія при броні: -23,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
169,70
Економія при броні: -26,50 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Калинівка, вул. Незалежності, 55-А
24.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
169,70
Економія при броні: -26,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Шаргород, вул. Героїв Майдану, 260-А
62.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Летичів, вул. Героїв Крут, 1
65.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Летичів, вул. Савіцького Юрія, 14
65.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
169,80
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Віньківці, вул. Патріотів України, 13/2
94.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Нова Ушиця, вул. Захисників України, 43/1
100.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
159,40
Економія при броні: -12,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 95
109.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
166,80
Економія при броні: -17,90 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 5/3
109.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
109.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
169,70
Економія при броні: -20,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 8
110.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
159,40
Економія при броні: -10,50 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
110.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
169,70
Економія при броні: -20,80 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 1
110.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
159,40
Економія при броні: -10,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 50
111.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
166,90
Економія при броні: -18,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
111.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
111.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
111.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
169,80
Економія при броні: -20,90 грн