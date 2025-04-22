Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Космонавтів, 9
3.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
147,60
Економія при броні: -1,00 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
121.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 65
123.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
166,80
Економія при броні: -20,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Івашкевича Ярослава, 4
124.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
169,70
Економія при броні: -23,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 3
126.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
147,60
Економія при броні: -5,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 307
126.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
169,70
Економія при броні: -27,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
127.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
147,70
Економія при броні: -1,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 158-Г
128.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
128.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
166,80
Економія при броні: -20,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
128.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
166,80
Економія при броні: -20,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 32
128.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
159,40
Економія при броні: -12,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
128.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
147,70
Економія при броні: -1,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 40-Б
129.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
169,70
Економія при броні: -23,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 37-А
129.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
159,40
Економія при броні: -12,80 грн