Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
141,00
Економія при броні: -0,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
2.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
159,40
Економія при броні: -18,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Львів, вул. Стрийська, 45
4.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
166,80
Економія при броні: -26,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
6.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
166,10
Економія при броні: -25,50 грн
В містах поряд
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 6-А
15.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
147,70
Економія при броні: -4,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Жовква, вул. Львівська, 22
24.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 1
35.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
166,80
Економія при броні: -26,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
41.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
169,70
Економія при броні: -29,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
159,40
Економія при броні: -18,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. Грушевського Михайла, 2
52.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
147,60
Економія при броні: -7,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 5
52.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
147,60
Економія при броні: -7,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 56
53.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Шептицький, вул. Стуса Василя, 19
64.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
147,70
Економія при броні: -7,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 1/3
68.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Самбір, вул. Коперника, 11
68.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 6-К
78.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
164,20
Економія при броні: -0,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 30
92.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 4
92.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
163,00
Економія при броні: -24,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Берестечко, вул. Січових Стрільців, 5-А
97.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
147,70
Економія при броні: -7,10 грн