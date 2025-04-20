Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Кривий Ріг
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
3.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
149,00
Економія при броні: -13,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 54
3.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
147,60
Економія при броні: -7,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 22
8.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
169,70
Економія при броні: -29,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
12.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Покров, вул. Центральна, 39-А
61.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
169,70
Економія при броні: -29,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
69.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
69.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
69.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
69.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
90.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Баштанка, вул. Ювілейна, 85-А
90.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Компаніївка, вул. Вишнева, 11-В
95.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Снігурівка, вул. Центральна, 142-Н
102.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
159,40
Економія при броні: -16,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
149,00
Економія при броні: -13,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 34
108.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
169,70
Економія при броні: -26,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
113.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я