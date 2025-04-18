Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Харків
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
5.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
166,90
Економія при броні: -17,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 49/8
6.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
159,40
Економія при броні: -10,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
7.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
169,70
Економія при броні: -20,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 179
7.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
166,80
Економія при броні: -17,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
7.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
166,90
Економія при броні: -17,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 52
8.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
169,70
Економія при броні: -20,70 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
10.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
15.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Сатурн-фарм
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
2.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 14:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
4.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
13.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
169,70
Економія при броні: -26,30 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 72
14.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
169,70
Економія при броні: -26,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Зміїв, вул. Лиманська, 21
35.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 38
54.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
147,70
Економія при броні: -4,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Краснокутськ, вул. Миру, 141-А
77.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
85.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
166,90
Економія при броні: -23,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Сахновщина, вул. Центральна, 8
97.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Охтирка, вул. Батюка, 36
102.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 7
102.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
166,80
Економія при броні: -28,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
128.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я