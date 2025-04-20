Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Запоріжжя
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
149,00
Економія при броні: -13,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
3.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
4.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
158,00
Економія при броні: -20,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
169,70
Економія при броні: -37,70 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
158,00
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
158,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
147,74
Економія при броні: -9,74 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
10.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
166,80
Економія при броні: -34,80 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
22.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
147,60
Економія при броні: -4,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
64.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
65.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
67.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
147,60
Економія при броні: -3,50 грн
Аптека нц
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
68.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
163,51
Економія при броні: -12,58 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
68.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
69.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
166,80
Економія при броні: -22,70 грн