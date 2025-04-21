Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Миколаїв
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
8.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 85-А
62.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
62.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Снігурівка, вул. Центральна, 142-Н
64.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
159,40
Економія при броні: -16,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
92.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
92.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
93.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
93.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
98.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109
99.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
107.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Магнолія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Незалежності, 18
108.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
116.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
121.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Компаніївка, вул. Вишнева, 11-В
147.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 54
148.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
147,60
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
149,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 24-Б
149.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
153.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
155.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я