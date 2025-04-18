Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
4.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Магнолія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Незалежності, 18
6.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
11.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109
13.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
13.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 24-Б
41.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
115.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
153.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 85-А
167.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
134,30
Економія при броні: -13,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
167.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Снігурівка, вул. Центральна, 142-Н
174.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
159,40
Економія при броні: -16,00 грн
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Болград, вул. Болгарських Ополченців, 36-В
183.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
192.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
192.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
192.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
192.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Компаніївка, вул. Вишнева, 11-В
227.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
229.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Смоліне, вул. Козакова, 17-Д
239.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
169,80
Економія при броні: -26,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
149,00
Економія при броні: -7,00 грн