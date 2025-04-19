Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
149,00
Економія при броні: -6,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека нц
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
4.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
163,51
Економія при броні: -12,58 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
5.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
166,80
Економія при броні: -22,60 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
6.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
6.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
7.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
147,60
Економія при броні: -3,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
8.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
8.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, шосе Запорізьке, 2-А
6.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
7.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 2
7.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Калинова, 26
9.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 66
10.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Калинова, 3
10.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
10.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
21.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
26.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 2-Е
26.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
26.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
166,90
Економія при броні: -26,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
26.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
149,00
Економія при броні: -19,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Нескорених, 26
33.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-М
33.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
147,60
Економія при броні: -6,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 28
37.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
147,60
Економія при броні: -6,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
158,00
Економія при броні: -22,00 грн