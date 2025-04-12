Призначати внутрішньо дорослим і дітям віком від 12 років по 1 чайній ложці (5 мл) у невеликій кількості води 3 — 4 рази на день і 1 раз — перед сном. Курс лікування — від 10 до 30 днів. У разі необхідності курс лікування можна повторити через 10 — 15 днів (після консультації з лікарем).