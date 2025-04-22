Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
201,70
Економія при броні: -59,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
206,20
Економія при броні: -6,19 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
194,90
Економія при броні: -62,30 грн
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
206,00
Економія при броні: -63,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
195,10
Економія при броні: -62,50 грн
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
103,10
Економія при броні: -31,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
169,90
Економія при броні: -19,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
201,70
Економія при броні: -59,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
185,31
Економія при броні: -26,45 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
206,00
Економія при броні: -63,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
180,37
Економія при броні: -29,53 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
206,00
Економія при броні: -63,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
179,72
Економія при броні: -28,22 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
190,30
Економія при броні: -31,31 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
201,70
Економія при броні: -59,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
178,76
Економія при броні: -28,10 грн