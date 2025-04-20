Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
201,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
179,57
Економія при броні: -24,53 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
182,51
Економія при броні: -24,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
103,00
Економія при броні: -33,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
163,98
Економія при броні: -19,98 грн
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
166,42
Економія при броні: -12,42 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
151,75
Економія при броні: -4,75 грн
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
165,29
Економія при броні: -14,29 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
190,90
Економія при броні: -59,80 грн
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
206,00
Економія при броні: -67,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
182,39
Економія при броні: -5,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
201,70
Економія при броні: -63,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
184,23
Економія при броні: -33,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
90,15
Економія при броні: -9,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
180,47
Економія при броні: -14,95 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
201,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
165,73
Економія при броні: -16,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
187,23
Економія при броні: -28,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
91,30
Економія при броні: -13,93 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
155,29
Економія при броні: -8,29 грн
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
164,63
Економія при броні: -13,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
180,58
Економія при броні: -22,17 грн