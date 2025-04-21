Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
182,61
Економія при броні: -24,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
190,90
Економія при броні: -50,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
184,07
Економія при броні: -7,18 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
206,00
Економія при броні: -65,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
183,72
Економія при броні: -11,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
181,78
Економія при броні: -9,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
204,40
Економія при броні: -64,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
201,70
Економія при броні: -61,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
201,70
Економія при броні: -61,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
170,90
Економія при броні: -26,87 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
183,25
Економія при броні: -10,58 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
186,11
Економія при броні: -14,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
194,90
Економія при броні: -62,30 грн
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
201,70
Економія при броні: -61,40 грн