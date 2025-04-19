Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 216 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
201,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
182,28
Економія при броні: -23,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
184,53
Економія при броні: -11,72 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
195,10
Економія при броні: -60,30 грн
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
206,00
Економія при броні: -65,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
201,70
Економія при броні: -61,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
183,48
Економія при броні: -24,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
181,44
Економія при броні: -30,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
201,70
Економія при броні: -61,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
180,96
Економія при броні: -21,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
201,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
171,02
Економія при броні: -8,42 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
183,19
Економія при броні: -34,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
92,97
Економія при броні: -18,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
177,09
Економія при броні: -16,87 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
180,40
Економія при броні: -18,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
182,27
Економія при броні: -20,02 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
190,41
Економія при броні: -33,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
183,24
Економія при броні: -26,80 грн