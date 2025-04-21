Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
180,79
Економія при броні: -26,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
206,20
Економія при броні: -61,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
168,03
Економія при броні: -22,31 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
201,70
Економія при броні: -56,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
103,00
Економія при броні: -30,60 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
206,00
Економія при броні: -61,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
180,99
Економія при броні: -22,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
165,58
Економія при броні: -19,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
206,00
Економія при броні: -61,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
206,00
Економія при броні: -61,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
169,81
Економія при броні: -24,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
179,15
Економія при броні: -22,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
201,70
Економія при броні: -56,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
184,93
Економія при броні: -26,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
206,00
Економія при броні: -61,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка