Харків (адресу не вказано)
Доступно в 159 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
177,76
Економія при броні: -23,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
187,05
Економія при броні: -6,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
206,00
Економія при броні: -58,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
201,70
Економія при броні: -54,00 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
201,70
Економія при броні: -54,00 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
178,09
Економія при броні: -22,31 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
191,42
Економія при броні: -8,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
192,37
Економія при броні: -9,75 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
206,00
Економія при броні: -58,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
178,69
Економія при броні: -19,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
169,72
Економія при броні: -10,99 грн