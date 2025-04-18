Київ (адресу не вказано)
Доступно в 654 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
94,80
Економія при броні: -22,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
201,70
Економія при броні: -56,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
206,20
Економія при броні: -44,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
184,72
Економія при броні: -10,41 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
182,96
Економія при броні: -14,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
201,70
Економія при броні: -56,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
181,41
Економія при броні: -23,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
183,33
Економія при броні: -24,58 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
206,20
Економія при броні: -44,29 грн