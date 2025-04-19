Львів (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
185,28
Економія при броні: -28,83 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
194,90
Економія при броні: -61,10 грн
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
201,70
Економія при броні: -58,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
190,90
Економія при броні: -57,10 грн
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
206,00
Економія при броні: -63,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
189,80
Економія при броні: -46,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
180,72
Економія при броні: -32,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
182,91
Економія при броні: -30,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
201,70
Економія при броні: -58,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
194,90
Економія при броні: -61,10 грн
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
94,80
Економія при броні: -23,35 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
194,90
Економія при броні: -61,10 грн
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
201,70
Економія при броні: -58,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Фітосед® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
190,90
Економія при броні: -57,10 грн
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка
201,70
Економія при броні: -58,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Фітосед® капсули блістер №20
Червона зірка