1 столову ложку трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідитиь, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Дорослі приймають у теплому вигляді по 1/3 склянки 3 — 4 рази на день за 15 — 20 хв до їди. Діти 3 — 5 років — по 1 десертній ложці, 5 — 7 років — по 1 столовій ложці, 7 — 12 років — по 2 столові ложки, 12 — 14 років — по 1/4 склянки, старше 14 років — по 1/3 склянки 3 рази на день за 15 — 20 хв до їди. Перед вживанням настій рекомендується збовтати.

3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Дорослі приймають у теплому вигляді по 1/3 склянки 3 — 4 рази на день за 15 — 20 хв до їди. Діти 3 — 5 років — по 1 десертній ложці, 5 — 7 років — по 1 столовій ложці, 7 — 12 років — по 2 столові ложки, 12 — 14 років — по 1/4 склянки, старше 14 років — по 1/3 склянки 3 рази на день за 15 — 20 хв до їди.

Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2–8 оС) не більше 2 діб.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.