Чебрецю трава (Thyme herb)
Чебрецю трава інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: чебрецю трава;
1 пачка містить: чебрецю трава — 40 г або 50 г;
1 фільтр-пакет містить: чебрецю трава — 1,5 г.
Лікарська форма
Трава.
Основні фізико-хімічні властивості.
подрібнена сировина: шматочки листя, гілочок, стебел, суцвіть та окремі квітки зеленого, сірувато-зеленого, зеленувато-коричневого, жовтувато-бурого, буровато-червоного та синювато-фіолетового кольору.
порошок крупний: шматочки листя, гілочок, стебел, суцвіть та окремі квітки зеленого, сірувато-зеленого, зеленувато-коричневого, жовтувато-бурого, буровато-червоного та синювато-фіолетового кольору.
Фармакотерапевтична група
Відхаркувальні засоби.
Фармакологічні властивості
Чебрецю трава містить олію ефірну, флавоноїди, речовини дубильні та гіркі, камідь, кислоти тритерпенові (урсолова та олеанолова), солі мінеральні. Препарати чебрецю чинять відхаркувальну, антибактеріальну, спазмолітичну та знеболювальну дію, заспокійливо діють на центральну нервову систему, стимулюють виділення шлункового соку.
Показання
Захворювання дихальних шляхів (ларингіти, трахеїти, бронхіти, бронхопневмонії); шлунково-кишкові захворювання, що супроводжуються секреторною недостатністю шлунка, атонією або спазмами кишечнику, метеоризмом.
Протипоказання
Гіперчутливість до препарату. Тяжкі захворювання печінки та нирок.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Невідома.
Особливості застосування
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Протипоказано.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Не впливає.
Діти.
Не рекомендується застосовувати дітям віком до 3 років.
Спосіб застосування та дози
1 столову ложку трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідитиь, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Дорослі приймають у теплому вигляді по 1/3 склянки 3 — 4 рази на день за 15 — 20 хв до їди. Діти 3 — 5 років — по 1 десертній ложці, 5 — 7 років — по 1 столовій ложці, 7 — 12 років — по 2 столові ложки, 12 — 14 років — по 1/4 склянки, старше 14 років — по 1/3 склянки 3 рази на день за 15 — 20 хв до їди. Перед вживанням настій рекомендується збовтати.
3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Дорослі приймають у теплому вигляді по 1/3 склянки 3 — 4 рази на день за 15 — 20 хв до їди. Діти 3 — 5 років — по 1 десертній ложці, 5 — 7 років — по 1 столовій ложці, 7 — 12 років — по 2 столові ложки, 12 — 14 років — по 1/4 склянки, старше 14 років — по 1/3 склянки 3 рази на день за 15 — 20 хв до їди.
Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2–8 оС) не більше 2 діб.
Тривалість лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.
Передозування
При передозуванні можливі нудота, дискомфорт, головний біль. Терапія симптоматична.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції (гіперемія, висипи, свербіж та набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.
Термін придатності
2 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 30о С.
Упаковка
По 40 г або по 50 г у пачках із внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакетах № 20.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПрАТ «Ліктрави», Україна.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.