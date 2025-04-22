Чебрецю трава (Thyme herb)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,10
Економія при броні: -5,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,33
Економія при броні: -2,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,80
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
60,66
Економія при броні: -3,54 грн
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,84
Економія при броні: -6,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,30
Економія при броні: -5,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
71,64
Економія при броні: -4,37 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
80,38
Економія при броні: -4,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
68,24
Економія при броні: -11,12 грн
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,09
Економія при броні: -5,52 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
76,30
Економія при броні: -8,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
68,07
Економія при броні: -10,92 грн
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
64,04
Економія при броні: -4,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
61,39
Економія при броні: -4,27 грн
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
77,43
Економія при броні: -4,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,46
Економія при броні: -5,89 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
79,21
Економія при броні: -3,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,80
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,83
Економія при броні: -6,30 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
80,81
Економія при броні: -4,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
63,88
Економія при броні: -2,18 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
78,80
Економія при броні: -2,69 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"