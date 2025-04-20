Чебрецю трава (Thyme herb)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 132 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
69,00
Економія при броні: -2,14 грн
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,98
Економія при броні: -2,17 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,03
Економія при броні: -4,11 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
64,50
Економія при броні: -3,01 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,80
Економія при броні: -9,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,17
Економія при броні: -1,93 грн
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,31
Економія при броні: -2,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,30
Економія при броні: -7,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,65
Економія при броні: -5,97 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
79,91
Економія при броні: -4,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
64,24
Економія при броні: -6,46 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
78,91
Економія при броні: -2,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
63,78
Економія при броні: -2,29 грн
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,39
Економія при броні: -2,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,25
Економія при броні: -2,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
70,29
Економія при броні: -4,44 грн
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
72,29
Економія при броні: -4,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
60,14
Економія при броні: -2,36 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
63,87
Економія при броні: -2,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,43
Економія при броні: -2,57 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
70,85
Економія при броні: -2,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,66
Економія при броні: -2,38 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
70,80
Економія при броні: -2,53 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
71,57
Економія при броні: -3,76 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
78,03
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
64,47
Економія при броні: -2,58 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
70,99
Економія при броні: -2,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
71,78
Економія при броні: -3,95 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
78,24
Економія при броні: -4,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,52
Економія при броні: -2,02 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
76,24
Економія при броні: -2,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,30
Економія при броні: -7,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
63,49
Економія при броні: -2,80 грн