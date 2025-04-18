Чебрецю трава (Thyme herb)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
71,34
Економія при броні: -4,45 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,30
Економія при броні: -2,05 грн
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
64,11
Економія при броні: -2,42 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
64,31
Економія при броні: -2,62 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
66,66
Економія при броні: -2,39 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
67,87
Економія при броні: -4,41 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
69,17
Економія при броні: -4,90 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,06
Економія при броні: -2,46 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
69,17
Економія при броні: -2,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,57
Економія при броні: -2,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,80
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
77,47
Економія при броні: -3,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,22
Економія при броні: -3,53 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
69,37
Економія при броні: -3,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
67,14
Економія при броні: -3,68 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
69,37
Економія при броні: -3,60 грн