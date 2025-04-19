Чебрецю трава (Thyme herb)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,67
Економія при броні: -4,18 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
81,14
Економія при броні: -4,94 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,50
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,18
Економія при броні: -9,55 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
65,59
Економія при броні: -3,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,23
Економія при броні: -3,87 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
70,68
Економія при броні: -3,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,30
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,30
Економія при броні: -7,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,80
Економія при броні: -8,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,80
Економія при броні: -8,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,80
Економія при броні: -8,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,33
Економія при броні: -16,95 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
65,66
Економія при броні: -3,35 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,50
Економія при броні: -0,40 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
76,30
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,59
Економія при броні: -5,50 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
71,16
Економія при броні: -3,89 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,30
Економія при броні: -7,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,48
Економія при броні: -17,12 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
69,70
Економія при броні: -4,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,30
Економія при броні: -7,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,80
Економія при броні: -8,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
77,90
Економія при броні: -11,20 грн