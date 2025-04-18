Чебрецю трава (Thyme herb)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 235 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
61,82
Економія при броні: -2,37 грн
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,77
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
64,85
Економія при броні: -2,71 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
58,67
Економія при броні: -4,49 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
69,19
Економія при броні: -2,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
61,40
Економія при броні: -2,66 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
67,94
Економія при броні: -3,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,78
Економія при броні: -7,04 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
69,84
Економія при броні: -3,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"