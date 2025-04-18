Чебрецю трава (Thyme herb)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 547 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
77,70
Економія при броні: -10,90 грн
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,30
Економія при броні: -5,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,11
Економія при броні: -3,84 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,19
Економія при броні: -10,31 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,61
Економія при броні: -3,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,30
Економія при броні: -5,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
67,23
Економія при броні: -7,59 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
70,43
Економія при броні: -8,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,68
Економія при броні: -21,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
56,73
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
58,41
Економія при броні: -15,22 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
68,84
Економія при броні: -6,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
60,26
Економія при броні: -1,96 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
70,56
Економія при броні: -2,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,53
Економія при броні: -2,64 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
67,61
Економія при броні: -2,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,30
Економія при броні: -5,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"