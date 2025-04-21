Чебрецю трава (Thyme herb)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
69,27
Економія при броні: -22,54 грн
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
67,44
Економія при броні: -3,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
61,40
Економія при броні: -5,02 грн
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
76,14
Економія при броні: -2,97 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,05
Економія при броні: -5,49 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
78,76
Економія при броні: -4,83 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,82
Економія при броні: -5,26 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
79,59
Економія при броні: -3,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,00
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,77
Економія при броні: -22,74 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
64,74
Економія при броні: -19,52 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,32
Економія при броні: -22,29 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
63,11
Економія при броні: -17,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,09
Економія при броні: -21,91 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
68,24
Економія при броні: -22,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,80
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
61,50
Економія при броні: -3,05 грн
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,57
Економія при броні: -3,25 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Чебрецю трава трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
64,10
Економія при броні: -20,08 грн
Чебрецю трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
60,99
Економія при броні: -15,76 грн