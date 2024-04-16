Активні речовини — “Ч”ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ*& (THYMUS SERPYLLUM*&) ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ*& (THYMUS SERPYLLUM*&) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 3 препарати Плитка Список Бронхостоп® пастилки Пастилки, 59,5 мг, блістер, № 20 Квізда Фарма В 1107 аптеках від 193,74 грн Ціни в аптеках Чебрецю трава Трава, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави" В 465 аптеках від 23,95 грн Ціни в аптеках Чебрецю трава Трава, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20 ЗАТ "Ліктрави" В 338 аптеках від 29,84 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ*&