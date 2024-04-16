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Активні речовини — “Ч”ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ*& (THYMUS SERPYLLUM*&)

ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ*& (THYMUS SERPYLLUM*&) Діюча речовина

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Знайдено: 3 препарати
Бронхостоп® пастилки пастилки, 59,5 мг, блістер, № 20; Квізда Фарма
Бронхостоп® пастилки Пастилки, 59,5 мг, блістер, № 20 Квізда Фарма
В 1107 аптеках
від 193,74 грн
Ціни в аптеках
Чебрецю трава трава, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Чебрецю трава Трава, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 465 аптеках
від 23,95 грн
Ціни в аптеках
Чебрецю трава трава, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20; ЗАТ "Ліктрави"
Чебрецю трава Трава, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20 ЗАТ "Ліктрави"
В 338 аптеках
від 29,84 грн
Ціни в аптеках