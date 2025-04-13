препарат не слід застосовувати для лікування хронічних захворювань, таких як гастропарез, диспепсія і гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, чи як додатковий засіб при проведенні хірургічних або радіологічних процедур.

Неврологічні порушення. Можуть виникати екстрапірамідні порушення, особливо у дітей, та/або при застосуванні у високих дозах. Ці реакції зазвичай відмічають на початку лікування та можливо після одноразового застосування. В разі розвитку екстрапірамідних симптомів метоклопрамід слід негайно відмінити. Загалом ці ефекти після припинення лікування повністю зникають, але можуть потребувати симптоматичного лікування (бензодіазепіни — у дітей та/або антихолінергічні протипаркінсонічні лікарські засоби — у дорослих).

Між прийомами метоклопраміду, навіть у разі блювання і відторгнення дози, для уникнення передозування необхідно дотримуватися щонайменше 6-годинного інтервалу.

Тривале лікування метоклопрамідом може призводити до пізньої дискінезії, що потенційно є незворотною, особливо в осіб літнього віку. Лікування не повинно тривати більше 3 міс через ризик розвитку пізньої дискінезії. Лікування необхідно припинити, якщо з’являються клінічні ознаки пізньої дискінезії.

При застосуванні метоклопраміду в комбінації з нейролептиками, а також при монотерапії метоклопрамідом повідомлялося про розвиток злоякісного нейролептичного синдрому. В разі виникнення симптомів злоякісного нейролептичного синдрому застосування метоклопраміду необхідно негайно припинити та почати відповідне лікування.

Стосовно пацієнтів із супутніми неврологічними захворюваннями та хворих, які отримують лікування іншими лікарськими препаратами, що діють на ЦНС, необхідно бути особливо обережними.

При застосуванні метоклопраміду можуть також посилюватися симптоми хвороби Паркінсона.

Метгемоглобінемія. Повідомлялося про випадки метгемоглобінемії, які можуть бути пов’язані з дефіцитом NADH-цитохром-b5-редуктази. У таких випадках слід негайно остаточно припинити прийом метоклопраміду та вжити відповідних заходів (наприклад прийом метиленового синього).

Серцеві розлади. Повідомлялося про тяжкі побічні реакції з боку серцево-судинної системи, включаючи випадки гострої судинної недостатності, тяжкої брадикардії, зупинки серця та подовження інтервалу Q–T, які відмічали після застосування метоклопраміду в формі ін’єкцій, особливо після в/в введення.

З особливою уважністю слід застосовувати метоклопрамід, особливо коли препарат вводиться в/в, пацієнтам літнього віку, пацієнтам із порушенням серцевої провідності (включаючи подовження інтервалу Q–T), пацієнтам із порушенням балансу електролітів, брадикардією, а також пацієнтам, які приймають препарати, що подовжують інтервал Q–T.

Порушення функції нирок та печінки. Пацієнтам із порушенням функції нирок або тяжким порушенням функції печінки рекомендується зниження дози.

Якщо у пацієнта встановлена непереносимість деяких цукрів, йому слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб. Препарат містить лактозу, тому пацієнтам з такими рідкісними спадковими хворобами, як непереносимість галактози, дефіцит лактази або порушення всмоктування глюкози-галактози, не слід призначати Церукал.

Застосування у період вагітності або годування грудьми

Вагітність. Велика кількість даних, отриманих за участю вагітних (понад 1000 результатів із застосуванням препарату), вказує на відсутність будь-якої токсичності, що призводить до мальформацій, або фетотоксичності. Метоклопрамід можна застосовувати під час вагітності, якщо є клінічна потреба. Через фармакологічні властивості (як у інших нейролептиків) у разі застосування метоклопраміду на кінцевих термінах вагітності не можна виключати появи екстрапірамідного синдрому в новонародженого. Необхідно уникати застосування метоклопраміду на кінцевих термінах вагітності. При застосуванні метоклопраміду необхідно спостерігати за новонародженим.

Годування грудьми. Метоклопрамід у незначній кількості проникає в грудне молоко. Тому не рекомендується застосовувати метоклопрамід під час годування грудьми. Необхідно розглянути можливість припинення застосування метоклопраміду жінкам, які годують грудьми.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Метоклопрамід може спричинити сонливість, запаморочення, дискінезію та дистонію, що можуть впливати на зір, а також на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими автоматизованими системами.

Діти. Метоклопрамід протипоказаний дітям віком до 1 року у зв’язку з підвищеним ризиком виникнення екстрапірамідних розладів. Таблетки не застосовувати для лікування дітей з масою тіла <30 кг. Дітям із масою тіла >30 кг метоклопрамід застосовувати в лікарських формах із можливістю забезпечення відповідного дозування.