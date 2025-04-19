Церукал® таблетки (Cerucal® tablets)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 224 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,45
Економія при броні: -35,25 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
629,07
Економія при броні: -60,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
634,77
Економія при броні: -36,21 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Економія при броні: -63,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Економія при броні: -63,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
632,26
Економія при броні: -67,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
637,78
Економія при броні: -61,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Економія при броні: -63,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
636,09
Економія при броні: -71,82 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
638,38
Економія при броні: -74,11 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
616,25
Економія при броні: -50,17 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
619,05
Економія при броні: -39,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
622,95
Економія при броні: -43,39 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
621,47
Економія при броні: -19,27 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
602,38
Економія при броні: -36,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
632,61
Економія при броні: -51,98 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
620,29
Економія при броні: -44,02 грн