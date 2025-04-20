Церукал® таблетки (Cerucal® tablets)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 186 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
623,25
Економія при броні: -43,69 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
618,75
Економія при броні: -59,53 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Економія при броні: -67,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90
Економія при броні: -53,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
601,00
Економія при броні: -57,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Економія при броні: -67,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
608,78
Економія при броні: -20,76 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
622,47
Економія при броні: -44,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
612,29
Економія при броні: -36,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
620,25
Економія при броні: -44,19 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,88
Економія при броні: -59,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
619,41
Економія при броні: -43,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
630,29
Економія при броні: -38,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
614,41
Економія при броні: -22,89 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
601,00
Економія при броні: -57,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
626,73
Економія при броні: -35,33 грн