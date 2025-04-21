Церукал® таблетки (Cerucal® tablets)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
610,23
Економія при броні: -30,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
598,60
Економія при броні: -51,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
622,66
Економія при броні: -54,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Економія при броні: -56,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Економія при броні: -56,60 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Економія при броні: -56,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
580,44
Економія при броні: -24,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
598,07
Економія при броні: -29,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
593,18
Економія при броні: -28,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
629,75
Економія при броні: -50,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
585,85
Економія при броні: -26,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
634,49
Економія при броні: -75,27 грн