Церукал® таблетки (Cerucal® tablets)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 260 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
613,47
Економія при броні: -54,84 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
611,20
Економія при броні: -42,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Економія при броні: -42,60 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
598,60
Економія при броні: -37,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
630,26
Економія при броні: -50,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн