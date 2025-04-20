Церукал® таблетки (Cerucal® tablets)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Економія при броні: -60,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
623,67
Економія при броні: -86,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
629,28
Економія при броні: -43,39 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,35
Економія при броні: -53,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
622,04
Економія при броні: -36,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
633,51
Економія при броні: -48,12 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
614,85
Економія при броні: -29,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
607,30
Економія при броні: -39,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
631,25
Економія при броні: -102,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
599,83
Економія при броні: -34,16 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
638,33
Економія при броні: -46,72 грн