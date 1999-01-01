Київ
Стимулятори перистальтики
A03F A01
Метоклопрамід
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A01
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03F
СТИМУЛЯТОРИ ПЕРИСТАЛЬТИКИ (ПРОПУЛЬСАНТИ)
A03F A
Стимулятори перистальтики
A03F A01
Метоклопрамід
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Метоклопрамід-Дарниця
Таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від
79,92
грн
в 975 аптеках
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Церукал®
Розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Teva
від
799,20
грн
в 962 аптеках
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Церукал®
Таблетки 10 мг флакон №50
Teva
від
452,18
грн
в 817 аптеках
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Метоклопрамід-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
59,36
грн
в 770 аптеках
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Метоклопраміду гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл у касеті у пачці №10
Борщагівський ХФЗ
від
43,26
грн
в 690 аптеках
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Метоклопрамід-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №50
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від
54,70
грн
в 430 аптеках
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Метоклопрамід-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл у блістері в коробці №10
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від
42,60
грн
в 13 аптеках
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
Дозування
5 мг/мл
10 мг
Пакування
амп. 2 мл
блістер
контурн. чарунк. уп.
фл.
Кількість штук в упаковці
10
50
Виробник
Дарниця ФФ
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Тева Украина
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