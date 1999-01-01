Київ
Стимулятори перистальтики
A03F A01

Метоклопрамід

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A01ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03FСТИМУЛЯТОРИ ПЕРИСТАЛЬТИКИ (ПРОПУЛЬСАНТИ)
A03F AСтимулятори перистальтики
A03F A01Метоклопрамід
Сортування: По популярності
Метоклопрамід-Дарниця
Метоклопрамід-Дарниця
Таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від 79,92 грн
в 975 аптеках
Знайти в аптеках
Церукал®
Церукал®
Розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Teva
від 799,20 грн
в 962 аптеках
Знайти в аптеках
Церукал®
Церукал®
Таблетки 10 мг флакон №50
Teva
від 452,18 грн
в 817 аптеках
Знайти в аптеках
Метоклопрамід-Дарниця
Метоклопрамід-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 59,36 грн
в 770 аптеках
Знайти в аптеках
Метоклопраміду гідрохлорид
Метоклопраміду гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл у касеті у пачці №10
Борщагівський ХФЗ
від 43,26 грн
в 690 аптеках
Знайти в аптеках
Метоклопрамід-Здоров'я
Метоклопрамід-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №50
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 54,70 грн
в 430 аптеках
Знайти в аптеках
Метоклопрамід-Здоров'я
Метоклопрамід-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл у блістері в коробці №10
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 42,60 грн
в 13 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране